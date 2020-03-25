Под Липецком пропал пенсионер с татуировками

25 Март 2020 2020-03-25T10:01:18+03:00

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В Липецкой области ищут 71-летнего мужчину. Водопьянов Анатолий Васильевич пропал в Ельце более недели назад. Утром 16 марта он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пенсионер мог потерять память.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленовато-карие.

Был одет: голубая куртка с лампасами, меховая шапка, спортивные штаны.

Особые приметы: татуировки.

Просьба ко всем, кто видел Анатолия Водопьянова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU