Карантин в Липецке из-за коронавируса: 4 липчан оштрафовали за нарушение самоизоляции

25 Март 2020 2020-03-25T13:20:01+03:00

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В эту среду, 25 марта, в администрации Липецкой области проходит пресс-конференция по коронавирусу. Липчан просят быть сознательными, соблюдать домашний карантин. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, 4 липчан уже оштрафовали за нарушение самоизоляции. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении.

- Когда человек пересекает границу, о нем сообщают в Роспотребнадзор, - объяснил губернатор. - Затем совместно с полицией устанавливают контакты этих людей. Им сообщают, что они должны самоизолироваться. А если появляются симптомы болезни - вызвать врача на дом.

Напомним, что липчане, приехавшие из-за рубежа обязаны сообщить о своем прибытии по телефону 8-800-450-48-48. Тем, кому предписано находиться на домашнем карантине, не должны выходить на улицу. За нарушение санитарных правил могут оштрафовать согласно ст. 6.3, 19.4 и 19.5 КоАП РФ. Кроме того, может наступить ответственность по ст. 236 УК РФ.

4 липчан оштрафовали за нарушение домашнего карантина по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU