Карантин в Липецке из-за коронавируса: 4 липчан оштрафовали за нарушение самоизоляции
В эту среду, 25 марта, в администрации Липецкой области проходит пресс-конференция по коронавирусу. Липчан просят быть сознательными, соблюдать домашний карантин. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, 4 липчан уже оштрафовали за нарушение самоизоляции. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении.
- Когда человек пересекает границу, о нем сообщают в Роспотребнадзор, - объяснил губернатор. - Затем совместно с полицией устанавливают контакты этих людей. Им сообщают, что они должны самоизолироваться. А если появляются симптомы болезни - вызвать врача на дом.
Напомним, что липчане, приехавшие из-за рубежа обязаны сообщить о своем прибытии по телефону 8-800-450-48-48. Тем, кому предписано находиться на домашнем карантине, не должны выходить на улицу. За нарушение санитарных правил могут оштрафовать согласно ст. 6.3, 19.4 и 19.5 КоАП РФ. Кроме того, может наступить ответственность по ст. 236 УК РФ.
4 липчан оштрафовали за нарушение домашнего карантина по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU