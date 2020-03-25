Председатель Липецкого горсовета в апреле начнет работать в Орле

25 Март 2020 2020-03-25T17:48:53+03:00

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В эту среду, 25 марта, в Липецком горсовете состоялась конференция, которую провел председатель парламента Игорь Тиньков. Он рассказал о своем предстоящем уходе. Спикер горсовета переезжает в соседний регион - Орловскую область. Там он займет место вице-губернатора. Игорь Тиньков будет курировать инфраструктуру. На новое место работы он придет в начале апреля.

Имя своего преемника спикер не назвал. Но отметил, что есть много достойных людей, которые могли бы занять место председателя горсовета. Свои предпочтения он озвучит на фракции, которую соберут перед сессией. Одного из кандидатов Игорь Тиньков будет поддерживать.

Председатель парламента отметил, как важно уметь слушать других, идти на компромисс, сообща решать задачи.

- Я изменил свою позицию по многопартийной системе, - рассказал Игорь Тиньков. - Нужно слушать и общаться. Партиям ничто не мешает доносить свою точку зрения, что по смешанной системе, что по одномандатной. В горсовете нет нерешаемых вопросов. Если совсем непримиримая позиция, мы создавали комиссии, куда приглашали общественников, чиновников, всех, кто хотел присутствовать. Вопросы решались.

ИСТОЧНИК KP.RU