В Липецке на проспекте Победы монтируют новую канализационную ветку

25 Март 2020 2020-03-25T17:28:01+03:00

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На проспекте Победы в Липецке уже вовсю кипит работа. На магистрали меняют коммунальные сети. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", специалисты параллельно трудятся на 3 самых сложных участках. В местах, где сети трубы находятся под проезжей частью, а также на участках с большим количеством смежных коммуникаций. Речь идет об остановках "проспект Победы", "Памятник Чернобыльцам" и "Кольцевая".

От "Памятника Чернобыльцам" до "улицы Доватора" заменять 280 м канализационного коллектора. Возле школы №17 рабочие смонтировали 60 м новой трубы. У остановки "проспект Победы" нужно смонтировать новую канализационную ветку и 3 колодца. На "Кольцевой" - вынес сетей холодного водоснабжения.

Всего компания заменит около 2 км кабельных линий, 800 метров старого водопровода, коло 1 км сетей водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU