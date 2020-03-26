2020-03-26T09:28:37+03:00
Происшествия

В Липецке женщина насмерть забила мужа кастрюлей

Мужчина истек кровью, пока супруги не было дома
Лия МУРАДЬЯН
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Редкий случай бытового насилия в семье со стороны женщины расследуют в Липецке. Кровавая трагедия случилась вечером 22 марта в квартире дома на улице Жуковского. Там разгорелся конфликт между женщиной и ее 54-летним бывшим мужем. По версии следствия, в ходе ссоры агрессивная дама схватила кастрюлю и 5 раз ударила мужчину по голове.

Избив бывшего мужа, дама легла спать, пока он истекал кровью. На утро женщина ушла по своим делам и только вернувшись домой вечером заметила, то благоверный больше не подает признаков жизни. Супруга сама же сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, по данным судмедэкспертов, мужчина скончался от потери крови. Экс-супруга уже во всем созналась и ее взяли под стражу. Женщине грозит до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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