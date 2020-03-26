В лесах Липецкой области объявили пожароопасный сезон – жечь костры запрещено

26 Март 2020 2020-03-26T10:22:41+03:00

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В лесах Липецкой области объявили пожароопасный сезон с 27 марта. С этого дня в лесничествах начнут дежурить лесопожарные бригады, также за ситуацией будут следить с пожарно-наблюдательных вышек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления лесхоза, леса будут патрулировать по 77 маршрутам, протяженностью 3665 км. Также за ситуацией будут следить с помощью камер видеонаблюдения.

Во время пожароопасного сезона гражданам нужно соблюдать правила безопасности. Запрещено разводить костры в лесах, бросать спички, окурки, стекло и пропитанные горючими веществами материалы.

В случае лесного пожара или нарушений режима, просьба сразу звонить на бесплатный номер прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU