В лесах Липецкой области объявили пожароопасный сезон – жечь костры запрещено
В лесах Липецкой области объявили пожароопасный сезон с 27 марта. С этого дня в лесничествах начнут дежурить лесопожарные бригады, также за ситуацией будут следить с пожарно-наблюдательных вышек.
Как сообщили в пресс-службе областного управления лесхоза, леса будут патрулировать по 77 маршрутам, протяженностью 3665 км. Также за ситуацией будут следить с помощью камер видеонаблюдения.
Во время пожароопасного сезона гражданам нужно соблюдать правила безопасности. Запрещено разводить костры в лесах, бросать спички, окурки, стекло и пропитанные горючими веществами материалы.
В случае лесного пожара или нарушений режима, просьба сразу звонить на бесплатный номер прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.
ИСТОЧНИК KP.RU