2020-03-26T10:22:41+03:00
Общество

В лесах Липецкой области объявили пожароопасный сезон – жечь костры запрещено

Лесопожарные бригады начнут дежурить с 27 марта
Лия МУРАДЬЯН
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Жечь костры в лесах запрещеноЖечь костры в лесах запрещеноФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
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В лесах Липецкой области объявили пожароопасный сезон с 27 марта. С этого дня в лесничествах начнут дежурить лесопожарные бригады, также за ситуацией будут следить с пожарно-наблюдательных вышек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления лесхоза, леса будут патрулировать по 77 маршрутам, протяженностью 3665 км. Также за ситуацией будут следить с помощью камер видеонаблюдения.

Во время пожароопасного сезона гражданам нужно соблюдать правила безопасности. Запрещено разводить костры в лесах, бросать спички, окурки, стекло и пропитанные горючими веществами материалы.

В случае лесного пожара или нарушений режима, просьба сразу звонить на бесплатный номер прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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