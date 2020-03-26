В Липецке до конца месяца отменили 5 авиарейсов в Москву

26 Март 2020 2020-03-26T11:51:43+03:00

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Липецкий аэропорт информирует пассажиров об отмене нескольких рейсов в Москву. Отменяются рейсы авиакомпании S7 AIRLINES до конца месяца. Это вылеты на 26, 27, 29, 30 и 31 марта. Также со 2 по 24 апреля отменяется не будет рейсов s7 1203/1204 на четверг, пятницу и воскресенье, с 4 по 14 апреля сняли рейс s7 1205/1206 по понедельникам, вторникам и субботам.

Сейчас из Липецка в Москву и Санкт-Петербург регулярно в течение всей недели летают самолеты авиакомпании «Сибирь», в Симферополь – Nordwind Airlines.

Рейсы отменили по решению авиакомпании, а не по причинам аэропорта. Отметим, что по правилам воздушного и гражданского кодекса РФ, пассажиры, которые успели приобрести билеты на отмененные рейсы, вправе сдать их обратно и вернуть полную стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU