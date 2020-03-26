2020-03-26T13:48:01+03:00
Общество

В Липецке установили наплавной мост к Зеленому острову

Переправу осталось укрепить и смонтировать освещение
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке Зеленый остров соединили с Центральным пляжемВ Липецке Зеленый остров соединили с Центральным пляжемФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этот четверг, 26 марта, в районе Центрального пляжа Липецка установили наплавной мост. Он соединил участок с Зеленым островом, который долгие годы был недоступен для липчан.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на монтаж переправы ушло около 2 недель. Специалисты надежно скрепили 16 рядом понтонных конструкций, каждый из которых состоит из 3 модулей. Собирали мост на берегу. Переправа состоит из 48 понтонов. Но если река разольется, что их количество увеличат до 57.

Установили мост буквально за полчаса - с помощью крана и катера, который толкал один из концов переправы к острову. Конструкцию закрепят с помощью бетонных якорей. Работы завершать в течение дня. Затем специалисты установят освещение и системы молниезащиты.

Завершив работы на мосту, спецтехника двинется к Зеленому острову. Его начнут благоустраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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