Липчанин получил полгода за угрозу ружьем, которое случайно выстрелило

26 Март 2020 2020-03-26T14:54:07+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор за угрозу убийством, которая едва не обернулась настоящей трагедией. Все случилось в селе Пальна-Михайловка Становлянского района в декабре прошлого года. Там 54-летний неоднократной судимый пьяный мужчина затеял ссору в доме знакомого.

Во время конфликта, гость направил на хозяина дома охотничье ружье и пригрозил убить. Знакомый попытался отвести от себя ствол ружья и в этот момент прогремел выстрел. По счастливой случайности ружье неадекватный гость попал в пол, поэтому никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина сознался в угрозе убийством по статье 119 УК. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 6 месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU