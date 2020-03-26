2020-03-26T16:52:20+03:00
Происшествия

Под Липецком горит деревообрабатывающий завод на территории ОЭЗ – есть пострадавшие

«ДримВуд» вспыхнул в Данковском районе – несколько человек в больнице [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар на заводе в ОЭЗ под ЛипецкомПожар на заводе в ОЭЗ под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии тушат в Данковском районе Липецкой области. Завод «ДримВуд» вспыхнул на территории особой экономической зоны «Данков».

Огонь распространился на 1000 м2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Огонь распространился на 1000 м2Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, первой сообщение о пожаре поступило в 14.28. На место тут же выехали 7 отделений пожарно-спасательных частей и пожарных Данковского района.

Пожар на заводе ДримВуд в Липецкой области.Видео пресс-службы ГУ МЧС региона

Огонь успел распространиться на 1000 м2. В результате ЧП пострадали несколько человек, всех увезли в больницу. Из-за чего начался пожар пока неизвестно.

Пожар на заводе ДримВуд Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар на заводе ДримВудФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В 15.00 пожару присвоили ранг опасности №2, огонь в любой момент мог перекинуться на стоящие рядом склады. В 15.27 пожарным удалось остановить распространение огня, на помощь подоспели поливомоечные машины с водой, благодаря чему площадь пожара удалось сократить до 800 м2. И спустя полтора часа, в 16.05 открытый огонь смогли ликвидировать.

Пожар на заводе в ОЭЗ "Данков".Видео МЧС по Липецкой области

Отметим, что «ДримВуд» производит деревянные строительные конструкции для предприятий промышленности и сельского хозяйства, включая фермы. По факту ЧП проходит проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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