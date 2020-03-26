26 Март 2020 2020-03-26T18:04:27+03:00

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В этот четверг, 26 марта, стало известно какие меры предпримут власти Липецкого региона для борьбы с коронавирусом. Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением - следующая неделя для россиян будет выходная. При этом зарплата работников должна сохраниться.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, с 28 марта по 5 апреля в Липецкой области перестанут работать места общепита - рестораны, кафе. Сохранится доставка продуктов и обслуживание на вынос без посещения заведений. Также закрываются фитнес-центры, бани, парикмахерские, косметологические салоны и тд. Аналогичное произойдет с ТРЦ - в них будут работать лишь аптеки и продуктовые магазины. Закроют детские сады. Для родителей, которым не с кем оставить своих чад дома, создадут дежурные группы.

Продолжат работать продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и больницы, предприятия, на которых не оставить производственный цикл, а также учреждения, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность населения.

Липчанам, старше 65 лет, предписывают находиться на домашнем карантине.

Нерабочая неделя в Липецке: закрываются детсады, кафе и ТРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU