Нерабочая неделя в Липецке: закрываются детсады, кафе и ТРЦ
В этот четверг, 26 марта, стало известно какие меры предпримут власти Липецкого региона для борьбы с коронавирусом. Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением - следующая неделя для россиян будет выходная. При этом зарплата работников должна сохраниться.
Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, с 28 марта по 5 апреля в Липецкой области перестанут работать места общепита - рестораны, кафе. Сохранится доставка продуктов и обслуживание на вынос без посещения заведений. Также закрываются фитнес-центры, бани, парикмахерские, косметологические салоны и тд. Аналогичное произойдет с ТРЦ - в них будут работать лишь аптеки и продуктовые магазины. Закроют детские сады. Для родителей, которым не с кем оставить своих чад дома, создадут дежурные группы.
Продолжат работать продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и больницы, предприятия, на которых не оставить производственный цикл, а также учреждения, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность населения.
Липчанам, старше 65 лет, предписывают находиться на домашнем карантине.
Нерабочая неделя в Липецке: закрываются детсады, кафе и ТРЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU