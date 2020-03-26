Нерабочая неделя в Липецке: на удаленную работу переходят энергетические компании
Энергетические компании Липецка и области переходят на удаленный режим работы. Речь идет о "МРСК Центра", "Квадре", "ЛГЭКе" и "Газпроме". Как сообщили в пресс-службе администрации региона, сотрудники, не задействованные в производном процессе, будут работать из дома.
Двери предприятий для липчан будут закрыты. Передавать показания нужно будет по интернету - через официальные сайты организаций, мобильные приложения, личные кабинеты. А также по телефону - продиктовать нужные цифры.
Липчан просят помочь разобраться с платежками старшему поколению, которые не смогут воспользоваться дистанционными сервисами. Кстати, "ЛГЭК" не будет выставлять пенсионерам пени за несвоевременную оплату коммуналки. Поставка ресурсов сохранится.
ИСТОЧНИК KP.RU