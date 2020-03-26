Липчанка пыталась спуститься с балкона по простыням и оказалась в больнице

26 Март 2020 2020-03-26T20:10:52+03:00

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Во вторник, 24 марта, трем малышам в Липецке понадобилась помощь медиков. Одна из девочек упала с дивана и сломала руку. Вторая получила травму головы. Третья затолкала в нос вишневую косточку. Всем детям по 2 года. В итоге только одного оставили дома. Остальных медики забрали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС города, в среду случились новые происшествия с детьми. Пятимесячная девочка вырвалась из рук и упала. К счастью, малышка не получила травм. А на шестимесячную свалилась тяжелая кофейная банка. Ее госпитализировали.

Кроме того, в больницу с переломами и другими травмами поступила 47-летняя женщина. Она пыталась спуститься с балкона второго этажа по простыням.

ИСТОЧНИК KP.RU