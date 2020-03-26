В пятницу в Липецке до +17 градусов

26 Март 2020 2020-03-26T18:49:55+03:00

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В пятницу, 27 марта, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северной четверти 2-7 м/с.

Днем в регионе прогреется до 12-17 градусов выше ноля. Ветер усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление без изменений - 761 мм рт.ст.

В субботу, 28 марта, синоптики обещают солнечную погоду. Ночью в Липецке до +1 градуса. В светлое время суток столбик термометра поднимется до 13 градусов. Ветер юго-восточный 5-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

Световой день - 12 часов 45 минут. Солнце встает в 6.04 утра. Закат в 18.49.

ИСТОЧНИК KP.RU