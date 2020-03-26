Карантин в Липецке из-за коронавируса: волонтеры приносят пенсионерам продукты и лекарства

26 Март 2020 2020-03-26T19:42:21+03:00

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В Липецке открылся волонтерский центр по оказанию помощи горожанам в связи с коронавирусом. Он будет работать с 8 утра до 8 часов вечера без выходных. По словам руководителя центра Оксаны Глотовой, добровольцы будут покупать для пенсионеров лекарства, продукты, а также помогать решать бытовые проблемы.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого регионального отделения Партии "Единая Россия", волонтеры будут соблюдать меры безопасности: обрабатывать руки антисептиком, разносить продукты и лекарства в масках и перчатках. Кстати, работники центра ответственно подошли к вопросу мошенничества. Все звонки фиксируются в в колл-центре, каждому чек-листу на покупки присваивается код. Его знают только добровольцы и позвонивший человек.

Связаться со специалистами центра можно по следующим телефонам: 27-20-27, 8 909 223 69 48.

ИСТОЧНИК KP.RU