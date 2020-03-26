2020-03-26T19:59:29+03:00
Происшествия

Карантин в Липецке из-за коронавируса: школьники гуляют по крышам и воруют шоколадки

За 2 дня на номер экстренных служб поступило 5 звонков относительно подростков
Юлия КЛЮЕВА
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Уже несколько недель липецкие школьники находятся на карантине из-за коронавируса. Но не всегда они безопасно проводят свободное время. Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС Липецка, за два минувших дня операторы службы "112" приняли 5 звонков, относительно развлечений мальчишек от 8 до 11 лет.

Так, на улице Катукова 5 подростков предлагали остановившемся на светофоре водителям помыть фары автомобилей. Еще 3 ребят гуляли по крыше дома №52 по улице Стаханова. Вечером на 15 микрорайоне липчанка встретила 8-летнего мальчика, гулявшего одного. Двое ребят пытались украсть шоколадки из сетевого магазина на проспекте Победы.

Несколько раз в службу спасения звонил 8-летний ребенок с улицы Терешковой. Судя по всему, юного липчанина заперли одного в квартире. Все дошло до того, что мальчик сообщил диспетчеру о запахе газа в помещении. Но тревога оказалась ложной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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