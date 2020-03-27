Под Липецком "Киа Рио" столкнулась с "Калиной" и вылетела в кювет

27 Март 2020 2020-03-27T09:27:47+03:00

Под Липецком от удара иномарка вылетела в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 172 нарушения правил дорожного движения. 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 43 человека не пристегнулись во время движения. 742 раза автомобилистыпревысили скорость. 99 раз нарушили правила парковки. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 26 марта, в Лебедяни столкнулись "ВАЗ-2114" и "Дэу". Пострадал 35-летний водитель иномарки. Его с травмами госпитализировали. Предвартельная причина аварии - выезд на встречку.

В Грязях в ДТП попали 40-летний скутерист и 57-летний водитель "Фольксвагена". Первого мужчину с травмами доставили в больницу.

В Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков стотлкнулись "Лада Калина" и "Киа Рио". От удара иномарка вылетела в кювет. В аварии пострадали оба водителя - 22-летний парень и 40-летний мужчина. Предварительная причина ДТП - нарушение скоростного режима.

В Липецке на площади Победы легковушка влетела в автобус.vk.com/myregion48

Еще несколько аварий произошло накануне в Липецке. На площади Победы легковушка врезалась в бок пассажирского автобуса.

Последствия столкновения двух машин на Кольцевой попали на видео. Автомобили попали в ДТП прямо на пешеходном переходе в сторону улицы Индустриальная.

В Липецке на Кольцевой столкнулись легковушки.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU