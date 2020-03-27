2020-03-27T09:27:47+03:00
Происшествия

Под Липецком "Киа Рио" столкнулась с "Калиной" и вылетела в кювет

Пострадали оба водителя [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком от удара иномарка вылетела в кюветПод Липецком от удара иномарка вылетела в кюветФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 172 нарушения правил дорожного движения. 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 43 человека не пристегнулись во время движения. 742 раза автомобилистыпревысили скорость. 99 раз нарушили правила парковки. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 26 марта, в Лебедяни столкнулись "ВАЗ-2114" и "Дэу". Пострадал 35-летний водитель иномарки. Его с травмами госпитализировали. Предвартельная причина аварии - выезд на встречку.

В Грязях в ДТП попали 40-летний скутерист и 57-летний водитель "Фольксвагена". Первого мужчину с травмами доставили в больницу.

В Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков стотлкнулись "Лада Калина" и "Киа Рио". От удара иномарка вылетела в кювет. В аварии пострадали оба водителя - 22-летний парень и 40-летний мужчина. Предварительная причина ДТП - нарушение скоростного режима.

В Липецке на площади Победы легковушка влетела в автобус.vk.com/myregion48

Еще несколько аварий произошло накануне в Липецке. На площади Победы легковушка врезалась в бок пассажирского автобуса.

Последствия столкновения двух машин на Кольцевой попали на видео. Автомобили попали в ДТП прямо на пешеходном переходе в сторону улицы Индустриальная.

В Липецке на Кольцевой столкнулись легковушки.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Липецке из-за коронавируса: старт ЕГЭ и ОГЭ перенесли на лето
На высотке Липецка появится граффити в честь 75-летия Победы
Нерабочая неделя в Липецке: Пенсионный фонд принимает по записи
Коронавирус в Липецке, новости на 27 марта 2020 года: новых случаев нет
Нерабочая неделя в Липецке: прямую линию с мэром перенесли из-за коронавируса
Карантин в Липецке из-за коронавируса: в детских садах создали 6 дежурных групп
Нарушителей особого противопожарного режима в Липецкой области ждут штрафы
Нерабочая неделя в Липецке: в единой диспетчерской ответят на вопросы по коронавирусу
Под Липецком "Киа Рио" столкнулась с "Калиной" и вылетела в кювет
Карантин в Липецке из-за коронавируса: школьники гуляют по крышам и воруют шоколадки
Карантин в Липецке из-за коронавируса: волонтеры приносят пенсионерам продукты и лекарства
В пятницу в Липецке до +17 градусов
Липчанка пыталась спуститься с балкона по простыням и оказалась в больнице
Нерабочая неделя в Липецке: на удаленную работу переходят энергетические компании
Нерабочая неделя в Липецке: закрываются детсады, кафе и ТРЦ
Под Липецком горит деревообрабатывающий завод на территории ОЭЗ – есть пострадавшие
Отмена мероприятий из-за коронавируса в Липецке: закрываются ночные клубы, кинотеатры и парки
Временный формат онлайн-обучения не ухудшит качество образования
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 26 марта 2020 года: 3 новых случая не подтверждаются
Карантин в Липецке из-за коронавируса: в облсовете на внеочередной сессии выделят деньги на борьбу с инфекцией
Липчанин получил полгода за угрозу ружьем, которое случайно выстрелило
В Липецке установили наплавной мост к Зеленому острову
О правах своих помни, потребитель
В Липецке до конца месяца отменили 5 авиарейсов в Москву
Непривитые животные и домашняя птица несут угрозу здоровья всем
Коронавирус в Липецке, последние новости на 26 марта 2020: под домашним наблюдением 617 человек