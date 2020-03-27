Нарушителей особого противопожарного режима в Липецкой области ждут штрафы

27 Март 2020 2020-03-27T10:27:56+03:00

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В Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Он начинает действовать с этой пятницы, 27 марта по 31 августа. Причина таких мер - теплая погода и обострение пожарной обстановки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Так, в Липецке и области запрещено разводить костры, загрязнять леса бытовыми или строительными отходами, выкидывать мусор, жечь траву. Добровольцы начинают патрулировать населенные пункты и садоводческие товарищества. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, нарушителей противопожарного режима ждет административная ответственность. Для граждан это штраф в 4-5 тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тыс. рублей. Юридические лица - от 300 до 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU