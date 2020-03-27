2020-03-27T15:58:26+03:00
Общество

На высотке Липецка появится граффити в честь 75-летия Победы

Работы проведут несмотря на угрозу распространения коронавируса [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Инстаграм Фонда Капитального ремонта по Липецкой областиИнстаграм Фонда Капитального ремонта по Липецкой областиФото: Инстаграм.
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Многоэтажки Липецка украсят в честь 75-летия Победы. На нескольких домах появятся тематические граффити. На многоэтажке на улице Яна Берзина нанесут изображение, которое предложил один из участников конкурса детского рисунка Михаил Колобовников. Его также согласовали жители дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального ФКР, граффити будут создавать с соблюдением всех норм безопасности. В связи с коронавирусом, художники будут работать в респираторах. Кстати, до конца года еще одно победное изображения появится на липецкой многоэтажке.

Напомним, что следующая неделя в регионе объявлена нерабочей. Запрещены массовые мероприятия. Закрываются кафе, парки, ТРЦ. Липчан, находящихся на домашнем карантине, просят не нарушать правил самоизоляции.

Инстаграм Фонда Капитального ремонта по Липецкой области Фото: Инстаграм.

Инстаграм Фонда Капитального ремонта по Липецкой областиФото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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