2020-03-27T16:11:27+03:00
Общество

Карантин в Липецке из-за коронавируса: старт ЕГЭ и ОГЭ перенесли на лето

Экзамены начнутся 8 июня
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области, как и по всей России, переносятся сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Причина тому - ситуация с коронавирусом. Как указано на сайте региональногоу правления образования, Единый государственный экзамен стартует 8 июня. Экзамены для девятиклассников начнутся 9 июня. Рособрнадзор корректирует расписание и в скором времени опубликует его. Кстати, сроки перерегистрации для досрочной сдачи ЕГЭ продлены до 8 апреля.

Напомним, что неделю с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочей. Открыты будут продуктовые магазины, аптеки, больницы и поликлиники, предприятия, на которых нельзя остановить производственный цикл и учреждения, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность населения. Липчанам старше 65 лет предписали находиться на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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