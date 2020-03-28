«Ростелеком» в Липецкой области переходит на особый режим работы

28 Март 2020 2020-03-28T08:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Физические лица могут обратиться лично в офис продаж по адресу: ул. Валентины Терешковой, 35 А с 10:00 до 15:00 ежедневно. Для юридических лиц открыта горячая линия по телефону 8-800-200-3000. Кроме того, всеми сервисами компании можно пользоваться и управлять удаленно через Личный кабинет.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для наших абонентов, будь то физические или юридические лица. Поэтому мы приняли ряд решений, направленных на их поддержку. Все сервисы “Ростелекома” продолжают предоставляться клиентам без потери качества и будут доступны в любой ситуации. Это касается как систем пользователей, находящихся дома, так и систем предприятий. Без сомнений наша компания была и остается вашим надежным цифровым провайдером и партнером. Прошу обратить внимание на изменения режима работы офисов нашей компании на период выходных дней и рекомендую отдать предпочтение дистанционным сервисам».

Для физических лиц «Ростелеком» повышает максимальную скорость передачи данных без увеличения абонентской платы, вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Кроме того, провайдер открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контенту для детей на платформе Wink и обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

Для юридических лиц «Ростелеком» не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет. Кроме того,на каждый номер компании дополнительно к текущему пакету бесплатно добавлено 100 минут и 10 Гб мобильного интернета. Предложение будет действовать каждый месяц с 25 марта и до конца мая.

Реклама.