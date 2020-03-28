В Липецке пропали пенсионер и подросток

28 Март 2020 2020-03-28T18:03:46+03:00

Липчане ушли из дома в пятницу и до сих пор не вернулись [фото]

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В эту субботу, 28 марта, стало известно о пропаже 2 человек в Липецке. Один из них - 68-летний Тимохин Виталий Иванович. Накануне, 27 марта, он ушел из дома в районе улицы 6-ой Гвардейской Дивизии. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: длинные седые волосы, седая борода, носит усы.

Был одет: черная куртка, вязаная шапка, черные сандалии.

В Липецке пропали людиФото: Поиск пропавших детей Липецк

Также в минувшую пятницу пропал подросток. 17-летний Кулинич Максим Сергеевич ушел из дома на улице Хренникова.

Приметы: на вид 17 лет, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: синяя куртка с бело-красными вставками, голубая бейсболка, темно-зеленые штаны, темные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел пропавших или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

В Липецке пропали людиФото: Поиск пропавших детей Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU