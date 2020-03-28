2020-03-28T18:03:46+03:00
Общество

В Липецке пропали пенсионер и подросток

Липчане ушли из дома в пятницу и до сих пор не вернулись [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке пропали пенсионер и подростокВ Липецке пропали пенсионер и подростокФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту субботу, 28 марта, стало известно о пропаже 2 человек в Липецке. Один из них - 68-летний Тимохин Виталий Иванович. Накануне, 27 марта, он ушел из дома в районе улицы 6-ой Гвардейской Дивизии. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: длинные седые волосы, седая борода, носит усы.

Был одет: черная куртка, вязаная шапка, черные сандалии.

В Липецке пропали люди Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке пропали людиФото: Поиск пропавших детей Липецк

Также в минувшую пятницу пропал подросток. 17-летний Кулинич Максим Сергеевич ушел из дома на улице Хренникова.

Приметы: на вид 17 лет, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: синяя куртка с бело-красными вставками, голубая бейсболка, темно-зеленые штаны, темные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел пропавших или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

В Липецке пропали люди Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке пропали людиФото: Поиск пропавших детей Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью под Липецком на трассе сгорела ГАЗель
Председатель Липецкого горсовета досрочно ушел в отставку
В Липецке пропали пенсионер и подросток
Коронавирус в Липецке, новости на 28 марта 2020 года: 5 зараженных и 5 под подозрением
Количество зараженных в Липецке на 28 марта 2020 года: власти подтверждают 5 новых случаев
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 марта 2020 года: диагноз подтвердился у 8 человек
«Ростелеком» в Липецкой области переходит на особый режим работы
Нерабочая неделя в Липецке: куда жаловаться, если снижают зарплату
Нерабочая неделя в Липецке: школьникам отменили дистанционное обучение
Нерабочая неделя в Липецке: парки закрыты
Карантин в Липецке из-за коронавируса: старт ЕГЭ и ОГЭ перенесли на лето
На высотке Липецка появится граффити в честь 75-летия Победы
Нерабочая неделя в Липецке: Пенсионный фонд принимает по записи
Коронавирус в Липецке, новости на 27 марта 2020 года: новых случаев нет
Нерабочая неделя в Липецке: прямую линию с мэром перенесли из-за коронавируса
Карантин в Липецке из-за коронавируса: в детских садах создали 6 дежурных групп