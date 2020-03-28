2020-03-28T19:05:30+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком на трассе сгорела ГАЗель

А в районе поворота на Казинку "Опель" вылетел с дороги и опрокинулся [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком сгорела ГАЗельПод Липецком сгорела ГАЗельФото: принтскрин видео.
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Накануне, 27 марта, на трассе Липецк-Грязи произошла серьезная авария. На перекрестке в районе поворота на Казинку около 23.00 столкнулись "ВАЗ" и "Опель". От удара иномарка вылетела в кювет и опрокинулась - крышей вниз. Отечественный автомобиль остался на дороге, однако получил серьеные повреждения. Перед машины всмятку. На место ДТП прибыли скорая и пожарная машина. Людям понадобилась помощь медиков. Информация о пострадавших уточняется. Причину аварии определят госавтосинспекторы.

Под Липецком столкнулись "ВАЗ" и "Опель": иномарка вылетела в кювет.ВАЗ 2106 и "Опель Астра"

А ночью, 28 марта, на трассе Хлевное-Липецк сгорела ГАЗель. Кульминационный момент попал на видео - яркое пламя, столб дыма и хлопки. Пламя ликвидировали пожарные. Машина выгорела полностью.

Под Липецком сгорела ГАЗель.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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