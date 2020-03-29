Поиски пропавшего в Липецке подростка остановили

29 Март 2020 2020-03-29T11:43:15+03:00

17-летний парень пару дней назад ушел из дома и не вернулся

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Волонтеры остановили поиски 17-летнего подростка, который пропал 27 марта в Липецке. Ранее "Поиск пропавших детей" (Липецк) сообщал, что парень ушел из дома в районе ул. Хренникова и исчез. Почти два дня ничего не было известно о его местонахождении. Теперь же поисковики рассказали, что подросток найден. С ним все в порядке.

Напомним, продолжаются поиски 68-летнего Виталия Тимохина. 27 марта он ушел из дома в районе улицы 6-ой Гвардейской Дивизии и не вернулся.

фото: предоставлено волонтерами.

Приметы: длинные седые волосы, седая борода, носит усы. В день пропажи был одет в черную куртку, вязаную шапку и черные сандалии.

Всех, кто видел Виталия Ивановича, просят сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU