В Липецке пропала 14-летняя девушка с розовыми волосами

30 Март 2020 2020-03-30T08:47:48+03:00

О подростке нет никаких известий с субботы

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В Липецке ищут подростка. 14-летняя Петренко Дарья Александровна пропала в районе улицы Космонавтов в минувшую субботу, 28 марта, приблизительно в 20.30. Как сообщают в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 сантиметров, волосы окрашены в розовый цвет.

Была одета: штаны болотного цвета, черный вязаный свитер, куртка черно-голубого цвета, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Дарью Петренко или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU