В среду в Липецке и области стартует весенний призыв

31 Март 2020 2020-03-31T16:08:52+03:00

Также липчан до 40 лет приглашают на службу по контракту

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 1 апреля, в Липецкой области стартует весенний призыв. Он продлится до 15 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в рамках Общероссийской акции "Призывник", полицейские проведут профилактическую работу с военнослужащими и призывниками. Последних проинформируют о незаконном обороте наркотиков - ответственности и негативных последствиях. Также с липчанами проведут работу по духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни.

Кстати, военкомат Липецка набирает граждан до 40 лет на службу по контракту. Военные получат стабильный заработок, льготы и социальные гарантии, а также бесплатное жилье. Все вопросы касательно призыва, контрактной службы и работе военкомата можно задать по телефонам: 33-76-94, 33-76-16.

ИСТОЧНИК KP.RU