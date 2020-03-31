2020-03-31T16:08:52+03:00
Общество

В среду в Липецке и области стартует весенний призыв

Также липчан до 40 лет приглашают на службу по контракту
Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 1 апреля, в Липецкой области стартует весенний призыв. Он продлится до 15 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в рамках Общероссийской акции "Призывник", полицейские проведут профилактическую работу с военнослужащими и призывниками. Последних проинформируют о незаконном обороте наркотиков - ответственности и негативных последствиях. Также с липчанами проведут работу по духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни.

Кстати, военкомат Липецка набирает граждан до 40 лет на службу по контракту. Военные получат стабильный заработок, льготы и социальные гарантии, а также бесплатное жилье. Все вопросы касательно призыва, контрактной службы и работе военкомата можно задать по телефонам: 33-76-94, 33-76-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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