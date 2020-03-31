2020-03-31T18:15:36+03:00
Общество

В Липецке в 1 квартале цена за "квадрат" в новостройке взлетела на 3,3%

Средняя стоимость квартир в новых домах - 2,7 млн
Юлия КЛЮЕВА
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В 1 квартале 2020 года в Липецке подорожали квартиры в новостройкахВ 1 квартале 2020 года в Липецке подорожали квартиры в новостройкахФото: Юлия КЛЮЕВА
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Эксперты проанализировали цены на квартиры в новостройках в 70 городах России. На фоне общей паники из-за короновируса и резкого подорожания иностранных валют, стоимость квадратного метра во многих регионах поднялась. Как сообщают на сайте "Мир квартир", в 41 городе цена увеличилась, в 26 - упала, в 3 осталась неизменной.

Так, средняя цена за 1 квадратный метр в новостройках Липецка увеличилась на 3,3 % за первый квартал этого года. Стоимость квартир в среднем составила 46,7 тыс. руб. Липецк занял 43 место рейтинга.

На первом месте в списке самых дорогих квартир находится Москва - 217,5 тыс. руб. Стоимость квартир за 1 квадратный метр в Черноземье тоже увеличилась. В Воронеже на 6,6% и составила 55,4 тыс. руб, в Орле на 1,7% – 41,3 тыс. руб, Курске на 4,5% – 45,3 тыс. руб, в Белгороде на 3,6% - 60,8 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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