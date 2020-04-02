Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: "Лиза Алерт" не сможет искать людей в прежнем режиме из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T16:35:17+03:00

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В Липецкой области продолжает действовать режим всеобщей изоляции из-за коронавируса. Липчане должны находиться дома. Выходить на улицу разрешено лишь в случае крайней необходимости. Разумеется, домашний карантин сказывается не только на жизни людей, но и на работу организаций.

Так, деятельность поискового отряда "Лиза Алерт" претерпит изменения. На сайте появилась информация, что отряд сводит к минимуму активные выезды, патрулирование, оклейку ориентировок и тд. Это будет делаться только в ситуациях экстренного реагирования. На все поисковые запросы добровольцы выехать не смогут.

Отряд нуждается в средствах индивидуальной защиты - маски, респираторы, перчатки, защитные очки. Выезд добровольцев будет зависеть от наличия перечисленного. Липчан внимательно относиться к ориентировкам на странице отряда, делать репосты.

- Если вы отправились в самоизоляцию с семьёй на дачи, отнеситесь с особым вниманием к проблеме пропаж людей в природной среде, - просят представители отряда. - Пожалуйста, постоянно пристально следите за тем, где находятся ваши дети и пожилые родственники с деменцией!

ИСТОЧНИК KP.RU