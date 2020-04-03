В Липецке ограбили супермаркет из-за шампуня

3 Апр 2020 2020-04-03T10:22:38+03:00

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Грабеж и кражу раскрыли в Липецке за прошедшие сутки, 3 апреля. Первое преступление произошло еще 18 марта в одном из супермаркетов города. Грабитель вынес из магазина шампунь на сумму 1938 рублей. По данным пресс-службы УМВД региона, на преступление ради средств гигиены пошел 36-летний безработный житель Липецка. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

А 2 апреля заявил в полицию о краже 34-летний владелец ВАЗ-2110. Кто-то выбил в машине стекло и вытащил аккумулятор. Сама кража произошла в ночь с 18 на 19 марта, но мужчина заявил об этом спустя 2 недели. Несмотря на это воришку оперативно вычислили в тот же день. Под подозрение попал 20-летний липчанин, тоже безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU