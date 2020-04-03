2020-04-03T18:17:54+03:00
Общество

В Липецке назначили нового управляющего делами мэрии

Наталья Попова приступила к обязанностям
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецка новый управляющий деламиВ администрации Липецка новый управляющий деламиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке появился новый управляющий делами городской администрации. На этот пост назначили Наталью Попову. Она приступила к своим обязанностям уже в эту пятницу, 3 апреля. Соответствующее распоряжение подписала мэр Липецка Евгения Уваркина. Напомним, что с февраля этого года управляющим делами был Сергей Киценко. Теперь он станет начальником городского архивного управления.

Наталья Попова родилась в 1990 году в Ельце. В 2012 году получила диплом по специальности "Финансы и кредит". Трудовую деятельность начинала в газовой компании. Год проработала помощником главы мэрии. Теперь Наталье Поповой предстоит контролировать вопросы организации документационного, бухгалтерского обеспечения деятельности администрации, а также координировать работу управления ЗАГС и архивного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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