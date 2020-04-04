Под Липецком грабитель в медицинской маске и с дубинкой напал на продавцов ради продуктов
Дерзкое ограбление произошло вечером 1 апреля в продуктовом магазине города Ельца в Липецкой области. В магазин ворвался мужчина в медицинской маске, с резиновой дубинкой и ножом. В помещении в тот момент находились три продавца. Все происходящее записала внутренняя камера наблюдения. Разбойник угрожал сотрудникам магазина ножом и громил витрины дубинкой.
Ограбление магазина в Липецкой области.Видео пресс-службы УМВД по региону
Противостоять преступнику в такой ситуации никто не смог. Продавцы выполнили требование грабителя, в итоге налетчик забрал из магазина продукты и алкоголь.
Несмотря на маскировку, негодяя вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался безработный 24-летний парень с судимостями.
Дело возбудили по части 2 статьи 162 – разбой. Жителю Ельца грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU