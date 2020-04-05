2020-04-05T22:22:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке 5 апреля 2020: в больнице 20 человек с подозрением на COVID-19

За сутки количество госпитализированных увеличилось почти вдвое
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще девять липчан с подозрением на COVID-19 попали в областную инфекционную больницу. За сутки их число выросло с 11 до 20. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом 5 апреля.

Зато в данковском обсерваторе количество пациентов уменьшилось с 17 до 11. А под медицинским наблюдением на дому остаются 1131 человек. Число заболевших коронавирусом в регионе не изменилось. Их по-прежнему 13. Все пациенты находятся в Липецкой инфекционной больнице. За все время эпидемии COVID-19 им заразились 18 липчан, пятерых переболевших вирусом липчан уже выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Липецке 5 апреля 2020: в больнице 20 человек с подозрением на COVID-19
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