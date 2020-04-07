За неделю в Липецкой области 118 человек заболели пнемвонией

7 Апр 2020 2020-04-07T10:29:09+03:00

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На минувшей неделе, с 30 марта по 5 апреля, в Липецкой области 4 301 человек заразились гриппом и ОРВИ. Неделей ранее в области заболело на 13% липчан больше. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ниже расчетного эпидпорога. Среди всех заболевших 55,4% - дети до 14 лет. Госпитализированы 113 человек. В Липецке заболеваемость также ниже эпидпорога.

В основном липчане заражаются РС-вирусами, бокавирусами, аденовирусами. При этом активность вирусом гриппа A(H1N1)pdm09 снижается. Жители региона чаще заболевают из-за вируса гриппа типа В.

Также за неделю в регионе выявили 118 случаев внебольничных пневмоний - ниже уровня прошлой недели на 14%. Чаще всего болеют взрослые - 75%. Причем 57% больных - липчане старше 40 лет. Кстати, 99,2% жителей с пневмонией обследовали лабораторно. Бактериальная флора преобладает у 67% липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU