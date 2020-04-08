2020-04-08T15:53:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: на COVID-19 обследовали более 4000 человек

Тест на коронавирус проводят на базе Липецкого областного кожно-венерологического диспансера
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области проводится широкое тестирование жителей на коронавирусную инфекцию. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, к 7 апреля обследовано 4 034 человека.

Обязательный анализ берут у тех, кто прибыл из-за границы с симптомами простудных заболеваний. Их наблюдают в течение месяца после возвращения. Также тест делают пенсионерам старше 65 лет, а также липчанам с респираторной симптоматикой, которые имеют хронические заболевания. Кроме того, усиленный лабораторный мониторинг проводится за внебольничными пневмониями и ОРВИ. Это делается на базе Центра гигиены и эпидемиологии.

Тест на COVID-19 проводят на базе Липецкого областного кожно-венерологического диспансера. Пройти его можно только по направлению от лечащего врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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