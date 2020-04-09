Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: гостям региона придётся самоизолироваться

9 Апр 2020 2020-04-09T07:55:58+03:00

В Липецкой области вводят дополнительные меры для приезжающих из других регионов из-за коронавируса [видео]

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Гости Липецкой области должны обязательно самоизолироваться. В регионе вводят дополнительный контроль для приезжающих из регионов с неблагополучной обстановкой. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Эти люди должны будут 2 недели находиться на домашнем карантине.

Причина тому - ситуация с коронавирусом. Накануне, 8 апреля, диагноз подтвердился сразу у 18 человек. По словам главы региона, все эти люди уже находились в больнице. Это жители Задонского, Добровского, Лев-Толстовского районов. Одни вернулись домой из других регионов, другие заразились от приехавших родственников.

- Ограничения и режим самоизоляции оказывают существенное влияние на экономику, - заявил губернатор. - Мы начнем постепенно запускать предприятия и бизнес.

Игорь Артамонов предупредил, что все действия будут контролировать санитарные врачи. При этом массового открытия не будет. Напротив, в районах с неблагоприятной ситуацией будут вводиться дополнительные ограничения.

Приезжающих в Липецкую область отправят на 2-х недельный карантин.Видео - инстаграм Игоря Артамонова

ИСТОЧНИК KP.RU