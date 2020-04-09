9 Апр 2020 2020-04-09T14:47:35+03:00

Липецкие депутаты приняли закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Депутаты Липецкого облсовета установили новые выплаты на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий закон парламентарии приняли в этот четверг, 9 апреля, на внеочередной 36 сессии. Голосование проводилось заочно из-за коронавируса. Законопроект поддержал 51 депутат.

По данным пресс-службы облсовета, на каждого ребенка от 3 до 7 лет будут предоставляться ежемесячные выплаты - 4 920 рублей. На эту сумму имеют право семьи со средневушевым доходом ниже прожиточного минимума, который составляет 9 726 рублей. Под эту категорию попадают около 13 тыс. детей региона. По словам председателя облсовета Павла Путилина, выплаты насчитают, начиная с 1 января 2020 года. Их предоставят независимо от иных мер соцподдержки. Липчане начнут получать деньги уже с 1 июня.

На реализацию законопроекты выделяются деньги из федерального и областного бюджетов - 72% и 28% соответственно. Дополнительно потребуется более 546 млн рублей из федеральной казны и 212 млн из региональной.

ИСТОЧНИК KP.RU