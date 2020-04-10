2020-04-10T08:17:55+03:00
Происшествия

Под Липецком душевнобольной внук пытался убить молотком пожилого деда

Жителя Ельца отправят в больницу за покушение на убийство
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области 28-летний парень пытался убить пожилого деда. Все случилось 8 апреля в Ельце, в одной из квартир дома по улице Коммунаров. Там молодей человек набросился с молотком на 85-летнего дедушку. Внук пробил пожилому дедушке голову, на крики пенсионера прибежала родственница и выхватила молоток. Тем самым следствие считает, что это была попытка убийства, которую не дали довести до конца.

Уголовное дело возбудили по 105 статье УК – покушение на убийство. Деда увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подозреваемый страдает психическим заболеванием. На время следствия его поместят в больницу. Окончательную оценку действиям фигуранта дадут по результатам расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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