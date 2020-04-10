После 20 апреля Липецк украсят 1.5 миллиона цветов

10 Апр 2020 2020-04-10T09:21:54+03:00

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, этой весной Липецк украсят 1.5 миллиона цветов. Зеленхоз уже начал готовить клумбы и убирать газоны. Саженцы 2 месяца выращивали в теплицах и после 20 апреля они появятся на клумбах города. На площади в 17 000 м2 будут расти петунии, бегонии, цинерарии и бархатцы. Озеленители уже разработали новый дизайн.

Кстати, знаменитый «Павлин» у центра культуры, который за годы не раз подвергался нападкам вандалов, отправится на заслуженный отдых. Там появится клумба с ландшафтным декором из мраморного щебня.

На перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского появится живая изгородь из туй. На площади Победы вокруг стелы составят из цветов две георгиевские ленты. Еще одна новая клумба появился на Кольцевой. На въезде в город со стороны Воронежского шоссе высадят «Липу» из цветов. Цветочные арки с улицы Водопьянова из-за ремонта перенесут на Стаханова.

Помимо цветов на улицах города высадят около 1600 кустарников и 160 деревьев. В мэрии отметили, что озеленители работают на открытом воздухе, но строго соблюдают меры безопасности по коронавирусу – они трудятся в масках и каждый день замеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU