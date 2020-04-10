Двигатель с угнанной в Липецке машины случайно нашелся в Дагестане

10 Апр 2020 2020-04-10T09:48:10+03:00

Легковушку угнали в Липецке еще в 2014 году

Изменить размер текста: A A

Двигатель с угнанного в Липецке автомобиля «всплыл» в Республике Дагестан. Легковушку с 24-летним парнем за рулем остановили накануне на контрольно-пропускном пункте «Хушет».

Во время сверки номеров и поиска по базе выяснилось, что номер двигателя не совпадает сданными машины, которая пыталась проехать через КПП. Вскоре полицейские установили, что автомобиль с таким двигателем находится в федеральном розыске. Машину угнали в Липецке еще в 2014 году. Как сообщает пресс-служба МВД по Северо-Кавказскому округу, водителя, машину и все материалы проверки передали в полицию Махачкалы.

Как двигатель с угнанного в Липецке авто оказался на машине в Дагестане, кто его переставил и имеет ли к этому отношение сам водитель, еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU