Спасатели предупреждают: в Липецке возможны заморозки, снег и сильный ветер

10 Апр 2020 2020-04-10T16:57:40+03:00

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Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. По данным управления по делам ГО и ЧС, С 18.00 субботы, 11 апреля, до 18.00 понедельника, 13 апреля, в Липецке ожидается неблагоприятная, облачная с прояснениями погода. Температура ночью может опуститься до 5 градусов мороза. Также в темное время суток синоптики прогнозируют небольшие осадки - снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем вобластном центре от 8 до 13 градусов выше ноля. Ветер северо-западный с порывами до 20 м/с.

Липчан призывают быть предельно внимательными. Водителей просят не выезжать на летних шинах без необходимости, а также соблюдать скоростной режим. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU