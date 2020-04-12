В Липецкой области еще четыре человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
Всего изолированных 83 человека
фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще четверых жителей Липецкой области госпитализировали с подозрением на COVID-19. За сутки их количество выросло с 79 до 83. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом 12 апреля.
В обсерваторе Данкова находятся семь человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявили. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 566 человек.
За все время пандемии коронавируса в регионе выявили 63 случая заражения. 10 человек уже выздоровели, 53 находятся на лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU