В Липецкой области еще четыре человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

12 Апр 2020 2020-04-12T15:28:00+03:00

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Еще четверых жителей Липецкой области госпитализировали с подозрением на COVID-19. За сутки их количество выросло с 79 до 83. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом 12 апреля.

В обсерваторе Данкова находятся семь человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявили. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 566 человек.

За все время пандемии коронавируса в регионе выявили 63 случая заражения. 10 человек уже выздоровели, 53 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU