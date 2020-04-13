2020-04-13T11:57:05+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони со стрельбой

Невменяемого нарушителя в Ельце становили только простреленные колеса
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Водитель не реагировал на предупредительные выстрелыВодитель не реагировал на предупредительные выстрелыФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони со стрельбой. Все случилось рано утром 10 апреля в Ельце. Около 4 утра мимо наряда ДПС, грубо нарушая ПДД, пронеслась «Лада Гранта» и проигнорировала требования об остановке.

Завязалась погоня, невменяемый водитель «Гранты» опасно маневрировал на дороге, создавая угрозу для других участников движения. На требования по громкой связи он не реагировал, не было реакции даже на предупредительные выстрелы в воздух. После чего автоинспекторам пришлось стрелять по колесам. Только это смогло остановить нарушителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, после задержания нарушитель попал под три административные статьи – пьяная езда, невыполнение требования об остановке, не пристегнутые ремни безопасности. Мужчине грозит более 30 000 рублей штрафа и до двух лет лишения прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липецкие школьники вышли на связь с Международной космической станцией
В Липецке разобрались с резким скачком цен на имбирь в период коронавируса
Под Липецком пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони со стрельбой
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 13 апреля 2020 года: зарегистрировали 6 новых случаев
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»
В Липецкой области БМВ угодил под прицеп КамАЗа – погиб пассажир
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Самоизоляция по коронавирусу в Липецке: люди дают концерты на балконе
Два дня в Липецке будут отключать питьевую воду
В Липецке разбился насмерть мотоциклист
В Липецкой области еще четыре человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
Доверчивые липчане перевели мошенникам более 160 тысяч рублей
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 12 апреля 2020: еще у пяти человек выявили COVID-19
Коронавирус в Липецке, новости на 11 апреля: в больнице под подозрением 79 человек
МЧС предупреждает: в Липецке и области усиление ветра до 16 м/с
В Липецке стартовал ремонт на улице Водопьянова
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 апреля 2020 года: 3 новых случая