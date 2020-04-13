Под Липецком пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони со стрельбой

13 Апр 2020 2020-04-13T11:57:05+03:00

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В Липецкой области пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони со стрельбой. Все случилось рано утром 10 апреля в Ельце. Около 4 утра мимо наряда ДПС, грубо нарушая ПДД, пронеслась «Лада Гранта» и проигнорировала требования об остановке.

Завязалась погоня, невменяемый водитель «Гранты» опасно маневрировал на дороге, создавая угрозу для других участников движения. На требования по громкой связи он не реагировал, не было реакции даже на предупредительные выстрелы в воздух. После чего автоинспекторам пришлось стрелять по колесам. Только это смогло остановить нарушителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, после задержания нарушитель попал под три административные статьи – пьяная езда, невыполнение требования об остановке, не пристегнутые ремни безопасности. Мужчине грозит более 30 000 рублей штрафа и до двух лет лишения прав.

ИСТОЧНИК KP.RU