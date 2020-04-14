Пропуска в Липецке в период самоизоляции: выйти на улицу можно будет по специальному коду

14 Апр 2020 2020-04-14T09:50:10+03:00

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В Липецке планируют ввести пропускной режим в связи с коронавирусом. Эту информацию "КП-Липецк" подтвердил руководитель пресс-службы региональной администрации Михаил Шаршаков.

- В настоящий момент прорабатывается, для каких целей будут нужны пропуска, на какое время они будут выдаваться, сколько раз в день, - пояснил Михаил Шаршаков.

Предполагается, чтобы получить пропуск, нужно будет либо позвонить на многоканальный телефон, сообщить серию и номер паспорта и получить код. Либо его пришлют СМС. Этот код нужно продиктовать, если вас остановят на улице.

Работающим липчанам код не понадобится. У них есть выданная работодателем справка. Для того, чтобы погулять с собакой, код вряд ли будет нужен. Вопрос с магазином и аптекой прорабатывается. Окончательное решение региональный оперштаб объявит этим вечером, 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU