Липецких врачей возмутил сбор денег зоозащитников на лечение коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T17:34:47+03:00

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Несмотря на полную оснащенность медучреждений для борьбы с коронавирусом, в Липецке внезапно начался сбор средств и медикаментов для инфекционной больницы. Видео и посты начали появляться в группах зоозащитников.

Зоозащитники решили собрать деньги для больницыФото: Скриншот сайта

Активисты с чего-то решили, что в инфекционной больнице Липецка закончились элементарные препараты. Зоозащитницы просили подписчиков собрать средства и обещали закупить оптом «тонометры, скотч для костюмов медсестер и капли для обработки масок».

Инфекционная больница просит не собирать деньги на лечение коронавируса .главврач опровергла информацию о нехватке лекарств и средств защиты

Такая активность откровенно возмутила медиков. С опровержением выступила Главный врач областной клинической инфекционной больницы Лилия Сиротинкина. Она заверила, что в больнице есть все для лечения пациентов и защиты медиков.

– Пожалуйста, доверяйте нам и меньше слушайте людей, которые не работают в больнице. – просит главврач инфекционной больницы. – Они не принесли помощи ни нам, ни больным. А мы со своей стороны работали и будем работать до последнего пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU