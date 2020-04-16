Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: инфекцию подозревают у 126 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T15:51:50+03:00

Последние новости по заболевшим коронавирусом в Липецке на 16 апреля

Изменить размер текста: A A

Последние данные по коронавирусу в Липецке на 16 апреля 15.00. По данным оперативного штаба Липецкой области, на данный момент в регионе коронавиурсом заражены 74 человека. Всего с начала сезона диагноз «коронавирусная инфекция» в Липецке поставили 96 людям. 22 человека благополучно вылечили.

Подозрение на выделение вируса есть у 126 человек. Они все под наблюдением и продолжают сдавать анализы. На обсервации в Данковском районе остаются 6 человек.

С недавнего времени липчане с легкой формой течения Covid-19 получили возможность лечиться на дому. Решение принимают врачи и в случае определенных симптомов или хронических заболеваний могут отказать.

Помимо областной инфекционной больницы пациентов с Ковид-19 теперь также лечат в больнице Ельца.

ИСТОЧНИК KP.RU