Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: инфекцию подозревают у 126 человек
Последние данные по коронавирусу в Липецке на 16 апреля 15.00. По данным оперативного штаба Липецкой области, на данный момент в регионе коронавиурсом заражены 74 человека. Всего с начала сезона диагноз «коронавирусная инфекция» в Липецке поставили 96 людям. 22 человека благополучно вылечили.
Подозрение на выделение вируса есть у 126 человек. Они все под наблюдением и продолжают сдавать анализы. На обсервации в Данковском районе остаются 6 человек.
С недавнего времени липчане с легкой формой течения Covid-19 получили возможность лечиться на дому. Решение принимают врачи и в случае определенных симптомов или хронических заболеваний могут отказать.
Помимо областной инфекционной больницы пациентов с Ковид-19 теперь также лечат в больнице Ельца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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