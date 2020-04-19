2020-04-19T11:36:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 19 апреля 2020: еще 20 человек заболели

Общее количество зараженных достигло 149
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще у 20 человек диагностировали коронавирус в Липецкой области. Об этом сообщил оперативный штаб 19 апреля. Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 149 случаев заражения коронавирусом. Сейчас лечение проходят 100 человек. Еще у 123 липчан подозревают инфекцию. В обсерваторе в Данкове находятся семеро. 894 человека медики наблюдают на дому.

48 переболевших коронавирусом уже выздоровели. В эту субботу из больницы медики выписали еще 10 липчан.

Первый пациент с подтвержденным COVID-19 накануне скончался. Не удалось спасти 57-летнюю женщину из Чаплыгинского района. Врачи боролись за ее жизнь больше недели, пациентка находилась на лечении с 10 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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