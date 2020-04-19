2020-04-19T16:03:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 апреля 2020 года составило 60 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Еще 12 липчан вылечились от коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб 19 апреля. Таким образом число выздоровевших в области выросло до 60 человек.

Всего на территории области зарегистрировали 149 случаев COVID-19, один человек умер, 88 - продолжают лечение. С диагнозом «коронавирусная инфекция» в больницах находятся 59 человек, среди них четыре ребенка. 29 пациентов с легкой формой COVID-19 получают лечение на дому.

Еще 140 человек находятся в стационаре с подозрением на вирус, среди которых семеро детей. В обсерваторе Данкова - семь человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 987 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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