Под Липецком парень украл из магазина 80-плиток шоколада

20 Апр 2020 2020-04-20T11:43:17+03:00

Три кражи из магазинов раскрыли в выходные в Липецкой области

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За прошедшие трое суток, с 17 по 19 апреля, в Липецкой области раскрыли три кражи из магазинов. Так в Лебедяни из сетевого магазина кто-то незаметно вынес 80 плиток шоколада. Обнаружив пропажу, сотрудники магазина сразу обратились в полицию, где оперативно вычислили сладкоежку. Воришкой оказался 20-летний житель Грязей.

Еще один житель Грязинского района вынес из магазина в Липецке продукты на 5300 рублей. Также участковый задержал 35-летнего липчанина за кражу продуктов на 2800 рублей. Это преступление произошло еще 29 марта в Липецке.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по всем фактам краж из продуктовых магазинов возбудили уголовные дела и ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU