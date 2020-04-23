В Липецке из-за закрытия улицы Баумана изменятся схемы движения автобусов

23 Апр 2020 2020-04-23T13:39:52+03:00

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В Липецке изменятся схемы движения некоторых пригородных и междугородных автобусов. Причина тому – закрытие улицы Баумана. Напомним, движение на участке ограничат на следующей неделе, в ночь с 30 на 1 мая. Там начнется реконструкция.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, изменения затронут автобусы Сокольского направления №108, 133, 135-141, 236, 240, 567, 568, 572. Так, при отправлении от автостанции транспорт поедет по улице Пожарского, затем повернет к выезду на трассу Р-119 «Орел-Тамбов», а далее проследует по привычным маршрутам.

В обратном направлении по схеме: «трасса Р-119 «Орел-Тамбов» - виадук в районе Цементного завода – разворот в обратном направлении – улица Пожарского – Ушинского – автостанция «Сокол». Для тех, кто выходил на остановке «Орловское шоссе», сделали остановку по требованию «улица Доменщинов» - при движении к автостанции.

ИСТОЧНИК KP.RU