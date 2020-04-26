Еще у 22 жителей Липецкой области обнаружили коронавирус
Всего заболели 306 человек
фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще 22 жителя Липецкой области заразились коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб 26 апреля. Географически новые случаи распределились следующим образом: Липецк - 17, Чаплыгинский район - два, по одному в Воловском, Грязинском и Данковском районах. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.
Всего за время эпидемии в регионе выявили 306 случаев заражения COVID-19. 64 человека выздоровели, двое умерли, 240 больны.
ИСТОЧНИК KP.RU